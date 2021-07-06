Купер: мне кажется, уже вчера в раздевалке ребята думали о пятой игре и ни о чём другом
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, что по его мнению, команда понимала, что после четырёх матчей финальная серия Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» не закончится.
«Мне кажется, уже вчера в раздевалке ребята думали о пятой игре и ни о чём другом. Мы все хотели выиграть, но каждый понимал: серия состоит из семи матчей, а не из четырёх. Это финал, в нём играют два достойных соперника, и легкой победы быть просто не может. Просто выиграть финал – сложно, не говоря уж о том, чтобы сделать это всухую. Я вижу, как ребята относятся к этому, вижу, как они сфокусированы, и у меня нет сомнений, что к пятому матчу они будут готовы, как никогда», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
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