«Коламбус» опубликовал памятное видео с погибшим голкипером Кивлениексом

«Коламбус Блю Джекетс» в «Твиттере» опубликовал памятное видео с погибшим латвийским голкипером Матисом Кивлениексом.
«Твоя память и улыбка будут жить вечно», — написал клуб на странице в соцсети.
Напомним, судмедэксперты штата Мичиган заявили, что вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс скончался из-за попавшей в грудь петарды. Вскрытие не подтвердило предыдущую версию полиции, согласно которой Кивлениекс умер, получив травму после того, как выбежал из джакузи, поскользнулся и упал на бетон, ударившись головой.
В этом сезоне он принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.
Напомним, в 2017 году Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».
В текущем сезоне голкипер отыграл два матча в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40. В АХЛ Кивлениекс принял участие в восьми встречах за «Кливленд», в которых одержал шесть побед и заработал коэффициент надёжности 2.25 при 92,9% отражённых бросков.
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