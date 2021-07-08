«Тампа» обыграла «Монреаль» в 5-м матче финальной серии и стала победителем Кубка Стэнли

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии – 4-1.

В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон. Российский форвард Никита Кучеров за 19.36 на площадке пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, совершив 19 сейвов из 19 бросков. Защитник Михаил Сергачёв за 20.43 на льду один раз бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

Защитник «Канадиенс» Александр Романов за 12.43 сделал один бросок по воротам и заработал показатель полезности «0».

Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» – 4-2.