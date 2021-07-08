Светлов: считаю, Василевский заслуженно получил «Конн Смайт». Он подавил коллегу Прайса

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о российских легионерах в финале Кубка Стэнли.
«Считаю, вратарь Василевский совершенно заслуженно получил приз самого ценного игрока. Он играл с огромным запасом уверенности, психологически подавил не только форвардов «Монреаля», но и, как мне показалось, коллегу Прайса, который всё-таки нервничал, что было видно по ходу серии. Во вратарском деле психология – две трети успеха, Василевский это доказал. Особенно в решающих матчах. Завершить каждую из последних пяти серий на ноль – это выдающийся результат!
Но я бы не сказал, что вся «Тампа» построена только на своем голкипере. На удивление сбалансированная команда, есть лидеры в каждой пятёрке. Например, Стэмкос, сочетающий звездные качества, стабильность и трудолюбие.
Российские легионеры? О Василевском все уже сказано. Как и о Кучерове, который не играл весь регулярный чемпионат, но сумел включиться в плей-офф. Это бесценное качество для форварда.
Мне очень нравятся молодые защитники Сергачёв и Романов. Оба играют в современном стиле, построенном на большом объёме катания и активных подключениях к атаке. Удивило, что защитник такого уровня, как Романов, половину серии провел на лавке. Всё-таки излишний консерватизм всегда был особенностью именно «Монреаля», – цитирует Светлова Russia-Hockey.
- 8 июля 2021
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