Пресс-служба «Арены-Омск» сообщила о ходе строительства стадиона

В Омске продолжается строительство «Арены-Омск».
«На площадке выполняется устройство арматурного каркаса, бетонирование перекрытий колонн и стен со второго по шестой этажи одновременно на всех участках. Возводится бетонное перекрытие кровли основного здания — самая высокая отметка, на уровне которой ведутся строительные работы, превышает 32 метра.
Одновременно продолжается бетонирование подтрибунных балок и монтаж трибун. А также прокладка внутренних инженерных сетей и перегородок на первом, втором и третьем этажах.
Источник: https://omsk-arena.ru
Строители ведут устройство металлокаркаса контрольно-пропускных пунктов для зрителей, а также въезда для спортивных команд и грузового транспорта.
Ведётся устройство основания парковки для последующего монтажа асфальтового покрытия», — сообщает официальный сайт «Арены-Омск».
Напомним, строительство новой арены в Омске планируется завершить осенью 2022 года.
- 8 июля 2021
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