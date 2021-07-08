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Пресс-служба «Арены-Омск» сообщила о ходе строительства стадиона

Пресс-служба «Арены-Омск» сообщила о ходе строительства стадиона
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В Омске продолжается строительство «Арены-Омск».

«На площадке выполняется устройство арматурного каркаса, бетонирование перекрытий колонн и стен со второго по шестой этажи одновременно на всех участках. Возводится бетонное перекрытие кровли основного здания — самая высокая отметка, на уровне которой ведутся строительные работы, превышает 32 метра.

Одновременно продолжается бетонирование подтрибунных балок и монтаж трибун. А также прокладка внутренних инженерных сетей и перегородок на первом, втором и третьем этажах.

Источник: https://omsk-arena.ru

Строители ведут устройство металлокаркаса контрольно-пропускных пунктов для зрителей, а также въезда для спортивных команд и грузового транспорта.

Ведётся устройство основания парковки для последующего монтажа асфальтового покрытия», — сообщает официальный сайт «Арены-Омск».

Напомним, строительство новой арены в Омске планируется завершить осенью 2022 года.

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