Пресс-служба «Арены-Омск» сообщила о ходе строительства стадиона

В Омске продолжается строительство «Арены-Омск».



«На площадке выполняется устройство арматурного каркаса, бетонирование перекрытий колонн и стен со второго по шестой этажи одновременно на всех участках. Возводится бетонное перекрытие кровли основного здания — самая высокая отметка, на уровне которой ведутся строительные работы, превышает 32 метра.



Одновременно продолжается бетонирование подтрибунных балок и монтаж трибун. А также прокладка внутренних инженерных сетей и перегородок на первом, втором и третьем этажах.

Источник: https://omsk-arena.ru

Строители ведут устройство металлокаркаса контрольно-пропускных пунктов для зрителей, а также въезда для спортивных команд и грузового транспорта.



Ведётся устройство основания парковки для последующего монтажа асфальтового покрытия», — сообщает официальный сайт «Арены-Омск».



Напомним, строительство новой арены в Омске планируется завершить осенью 2022 года.