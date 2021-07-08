Третьяк: все хотят видеть в Пекине лучших хоккеистов, но у НХЛ много «хотелок»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о ходе переговоров об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).



«Переговоры идут, но пока сложно. Гэри Бэттмен выступил, что там большие условия. Приедут много игроков, представляете, какие у них контракты? Их надо страховать, там очень большая сумма. Международная федерация не потянет это, потому что там очень большая сумма. У них должен быть специальный дом, специальные гости, билеты, я слышал, что они ещё хотят использовать олимпийский символ — пять колец.



У них много «хотелок», но самое главное — это страховки. Это очень большие деньги, и я не знаю, сможет ли МОК выделить такую сумму. Потому что у МОК с деньгами не так всё хорошо, видите, на Играх в Токио фактически не будет зрителей из-за этой пандемии, есть свои проблемы. Трудно сказать.



Конечно, все хотят видеть в Пекине лучших хоккеистов, но как это будет, я не могу пока сказать. Думаю, решение будет приниматься уже сейчас. Как только мы увидим с вами календарь НХЛ, всё будет ясно. Они сейчас должны сделать календарь, и, если там не будет окна для Игр, значит, всё. Календарь должен быть уже сейчас, потому что команды должны готовиться. Мы ждём, потому что нам тоже нужно готовиться и знать, будут ли игроки только из КХЛ или из НХЛ тоже. Есть ряд задач и ряд вариантов», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».



Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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