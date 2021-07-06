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Беттмэн назвал условие, при выполнении которого НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду

Беттмэн назвал условие, при выполнении которого НХЛ отпустит игроков на Олимпиаду
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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал об условиях, при которых возможна поездка на Олимпиаду хоккеистов, выступающих за океаном.

«Если детали о дорожных расходах и страховом покрытии будут детально проработаны, мы поедем на Олимпиаду. При этом страхование должно включать положения от всех рисков, включая COVID-19, которые очень сложно, если не невозможно, приобрести», — цитирует Беттмэна журналист NHL Network Джон Мороси в «Твиттере».

Как отмечает журналист Лэнс Хорнби, ссылаясь на слова Беттмэна, именно новые дополнительные расходы на страхование от коронавируса являются главным препятствием для НХЛ к Олимпиаде, на данный момент переговоры с профсоюзом игроков по этому и другим вопросам продолжаются.

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