Буре назначен специальным представителем ФХР по международным делам

Чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр Павел Буре назначен специальным представителем Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам, сообщается на сайте организации.



«Для меня назначение на эту должность стало важным событием. Каждый день своей игровой карьеры я старался приносить пользу российскому хоккею как спортсмен, а с сегодняшнего дня буду делать это в качестве спецпредставителя федерации по международным делам. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы усилить наш хоккей, применить свой опыт и знания.



Впереди много событий, главным из которых станут Олимпийские игры в Пекине. Чтобы побеждать на мировом уровне, важен каждый компонент, в том числе и имидж нашей страны, умение обсуждать самые разные, в том числе острые темы с руководством ИИХФ и других федераций, представлять Россию на международных совещаниях и форумах. ФХР многого добилась в этой сфере, но важно не только удерживать высокий уровень, но и стараться и дальше повышать его», — заявил Буре.