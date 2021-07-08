Фетисов: Кучеров показывает армейский характер за счёт победы в Кубке Харламова с ЦСКА

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал победу «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли, а также отметил игру российских игроков клуба — Никиты Кучерова и Андрея Василевского.
«Они молодцы, сильнейшая команда сейчас в лиге, я рад за Кучерова и Василевского, они сегодня настоящие лидеры мирового хоккея. Выиграть два Кубка Стэнли подряд — очень непростая история, я знаю, о чём говорю. В общем, молодцы ребята, рад за них.
«Тампа» — уже команда-династия. Отмечу такой пример, что 29 лет назад хоккея в Тампе вообще не было, Стив Айзерман, мой товарищ по команде, сделал многое, чтобы эта династия состоялась, потому что это связано с подбором игроков, правильным планированием. Это всё и стратегическое видение в сумме дают возможность рассчитывать на постоянный хороший результат.
За счёт того, что он в своё время выиграл Кубок Харламова вместе с молодёжной командой ЦСКА — он показывает армейский характер, при котором надо побеждать постоянно, выходить на каждый матч и играть на все 100%. Мы ему доверяли, он оправдывал доверие и таким образом сумел продолжить хоккейную карьеру за океаном. Он постоянно ставит перед собой повышенные цели, задачи.
Я так понимаю, что выбор, кому вручить «Конн Смайт Трофи», был между Кучеровым и Василевским, решение было принято в пользу нашего вратаря. Наверное, самое высокое звание в профессиональном хоккее — стать лучшим игроком в розыгрыше Кубка Стэнли, большое уважение, большая честь. Оба заслуживают его, но больше повезло Василевскому», — заявил Фетисов ТАСС.
- 8 июля 2021
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