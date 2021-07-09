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Юрзинов-мл. — о Василевском: чудес не бывает — всё приходит через работу

Юрзинов-мл. — о Василевском: чудес не бывает — всё приходит через работу
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Российский тренер Владимир Юрзинов-младший поделился мнением о голкипере «Тампы» Андрее Василевском, с которым работал вместе в «Салавате Юлаеве».

«Если бы не я, то хоккейный мир мог бы и не узнать имя Андрея Василевского? Это не совсем верно. Андрей — из хоккейной семьи, его отец — тренер, брат — хоккеист, с его фамильным талантом рано или поздно он состоялся бы. Но правда в том, что восемь-девять лет назад „Салавату Юлаеву“ и мне, как главному тренеру, нужно было рисковать, чтобы ставить в состав голкипера, которому едва исполнилось 18 лет.

Вообще риск был минимальным — у Андрея отличная фактура, светлая голова, рост, вес. Но самое главное характер — он буквально ночевал на „Уфе-Арене“, первым приходил, последним уходил. Чудес в спорте не бывает — всё приходит через работу. К Андрею уже пришли два Кубка Стэнли, с чем его и поздравляю.

Помню, что он планомерно рос в системе „Салавата“, прошел через „Толпар“. Важно, что новичка приняла команда, её ветераны, в хоккейном мире это очень значимо и говорит о правильном характере. Работоспособность и скромность — это про Василевского.

Сразу ничего не бывает — нужно время и доверие. Андрей прибавлял с каждым сыгранным за „Салават“ матчем, многое ему дала и поездка на золотой чемпионат мира в Минск, где он плодотворно поработал в связке с Сергеем Бобровским. Вернулся из сборной уже готовым, уверенным в себе мастером», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

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