«Адмирал» заключил пробные соглашения с тремя хоккеистами
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«Адмирал» заключил пробные соглашения с защитником Михаилом Патрикеевым, форвардами Евгением Григоренко и Никитой Михайловым, сообщает официальный сайт КХЛ.
Патрикеев выступал в составе клуба из Владивостока в сезоне-2018/2019, сыграв 19 матчей и сделав две результативные передачи при полезности «0». Григоренко также играл за «Адмирал» в сезоне-2017/2018, в котором провёл 14 игр и набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности "-1". Михайлов в прошедшем сезоне выступал за «Сочи», проведя девять матчей и не сумев набрать результативных баллов при показателе полезности "-1".
Напомним, «Адмирал» пропустил сезон-2020/2021 КХЛ из-за пандемии коронавируса. Клуб продолжит выступление в лиге с предстоящего сезона.
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