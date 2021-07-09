КХЛ возьмёт паузу на месяц на время Олимпиады-2022

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила календарь на сезон-2021/2022.
Как сообщает официальный сайт лиги, регулярный чемпионат возьмёт паузу длиной в месяц на время зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
23 января будет сыгран матч между минским и рижским «Динамо». Следующие игры — 22 февраля.
Отметим, для каждой команды после Олимпиады запланировано по четыре матча (за исключением «Куньлуня»), как минимум один из которых домашний. Среднее количество матчей в день снизилось по сравнению с предыдущим олимпийским сезоном с 5,21 до 5,1
Старт розыгрыша Кубка Гагарина намечен на 4 марта, в случае продления финальной серии до семи матчей решающая игра пройдёт 30 апреля.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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