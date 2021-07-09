Вратарь «Монреаля» Примо — об игре Прайса в плей-офф: Кэри вошёл в режим зверя

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кейден Примо прокомментировал игру вратаря «Хабс» Кэри Прайса во время плей-офф НХЛ-2021.

«Прайс вошёл в режим зверя, он будто бы был кем-то другим», — приводит слова Примо журналист TSN Джон Лу на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, голкипер добавил, что после поражения в финальной серии осознал, «как тяжело попасть в такую ситуацию — со всем усердным трудом и целеустремлённостью, вложенными в игру».

Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1. Лучшим игроком турнира был признан голкипер Андрей Василевский.



Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» — 4-2.