Продлить контракт с Сорокиным – приоритетная задача «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» намерен предложить новый контракт российскому голкиперу Илье Сорокину, сообщает Newsday. По информации источника, это одна из приоритетных задач «Айлендерс» этим летом.

Сообщается, что это будет непросто, учитывая жёсткую ситуацию с зарплатой «Айлендерс» при потолке в $ 81,5 млн. Но вратарь Илья Сорокин, защитник Адам Пелех и форвард Энтони Бовилье получат новые предложения. Все трое имеют право на арбитраж.

В прошедшем сезоне Сорокин дебютировал в Национальной хоккейной лиге. В регулярном чемпионате голкипер провёл 22 матча и оформил три шат-аута. В плей-офф на счету голкипера семь игр.

Напомним, что перед сезоном-2020/2021 Илья Сорокин перешёл из ЦСКА в «Нью-Йорк Айлендерс».