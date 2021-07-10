Бержевен может покинуть пост генменеджера «Монреаля» по окончании следующего сезона

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен может покинуть свой пост по окончании сезона 2021/2022, сообщает инсайдер Эллиот Фридман на сайте Sportsnet.

«Последние 16 месяцев были тяжёлыми для меня. Морально это было очень трудно», – цитирует Бержевена Sportsnet.

«До конца регулярного сезона было много причин полагать, что владелец Джефф Молсон твёрдо стоял на стороне Бержевена и предложил генеральному директору продлить контракт. Но один источник предупредил, что нужно быть осторожным. Он сказал, что Бержевен перегорел и, возможно, не захочет возвращаться.



По крайней мере, сегодняшние комментарии являются некоторым подтверждением этого. Пребывание ещё на один сезон даёт всем время передохнуть, но не похоже, что раскалённый добела центр внимания «Монреаля» уменьшится.

Мне действительно интересно, обсуждают ли Бержевен и Молсон новую структуру главного офиса, где Бержевен переходит на должность президента по хоккейным операциям, а Скотт Мелланби или Мартин Лапуэнт становятся генеральным директором», – написал Фридман.