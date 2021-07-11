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«Эдмонтон» хочет выкупить контракт Джеймса Нила. Придётся заплатить $ 7,67 млн за 4 года

«Эдмонтон» хочет выкупить контракт Джеймса Нила. Придётся заплатить $ 7,67 млн за 4 года
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«Эдмонтон Ойлерз», вероятно, выкупит контракт форварда Джеймса Нила, сообщает The Sports Daily.

Период действия текущего окна выкупов продлится до 27 июля. «Эдмонтон» готов к обмену игрока до этого срока, как и в случае с вратарём Микко Коскиненом.

Оба игрока не будут защищены на драфте расширения, но не ожидается, что «Сиэтл Кракен» заберёт кого-то из них. Тем не менее до дня драфта (21 июля) выкуп маловероятен.

У 33-летнего Нила осталось два года по контракту с кэпхитом $ 5,75 млн и аналогичной фактической зарплатой.

В случае выкупа он получит 2/3 от оставшейся общей суммы в течение четырёх лет ($ 7,67 млн всего, $ 1,92 млн за год). Эти $ 1,92 млн будут учитываться в платёжке «Ойлерз».

У 32-летнего Коскинена остался один год по контракту с кэпхитом $ 4,5 млн.

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