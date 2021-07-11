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Макдэвид: успех «Монреаля» показывает: разница между победителем и проигравшим — небольшая

Макдэвид: успех «Монреаля» показывает: разница между победителем и проигравшим — небольшая
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Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оценил выход «Монреаль Канадиенс» в финал Кубка Стэнли, где «Хабс» проиграли в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).

«В НХЛ команды равны. Успех «Монреаля» показывает, насколько велика цена одной ошибки, что разница между победителем и проигравшим совсем небольшая.

Есть команды, которые научились побеждать в каждом сезоне: «Тампа» выиграла Кубок два раза подряд. Нужно найти правильную формулу, кое-что поправить — и вот команда уже в деле.

Нам нравится наш состав, у нас многие ребята выходят на пик карьеры, и они наши лидеры, вокруг них много интересных игроков. Генеральный менеджер готов к работе в межсезонье, у него есть средства для этого. Так что никто не знает, что нас ждёт в будущем», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ на русском языке.

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