Экс-хоккеист Марков прокомментировал решение РУСАДА дисквалифицировать его на 1,5 года

Бывший защитник сборной России Андрей Марков прокомментировал решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), дисквалифицировавшее его сроком на 1,5 года уже после завершения карьеры.



«В апреле прошлого года я завершил карьеру. Это разлетелось в новостях по всему миру. Но, оказывается, я должен был РУСАДА уведомить официальным письмом, что я завершил.



Я не знал об этом. Меня никто не предупредил. А вообще в КХЛ и в федерации знают о таком нюансе?



И вот РУСАДА поставила мне ещё один флажок. Тогда была пандемия, мы с семьёй находились у моей мамы в деревне. Вы же мне туда звонили по зуму. И вот позже комиссар пришёл ко мне домой в Москве. А меня там не было. И я даже не думал, что обязан был сообщать о своем местоположении. Я же закончил карьеру! Почему я должен теперь это указывать? — цитирует Маркова «Матч ТВ».



Марков завершил карьеру игрока в апреле 2020 года. Он вошёл в тренерский штаб «Витязя» в мае 2021 года, но 1 июля стало известно, что Маркова не будет в клубе, а его место занял Александр Бойков. Экс-защитник не сможет работать тренером на протяжении срока действия дисквалификации.

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