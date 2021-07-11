Форвард «Монреаля» Стаал может завершить карьеру
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Эрик Стаал может завершить карьеру, сообщает Montreal Gazette.
У 36-летнего хоккеиста истекает срок контракта с «Хабс». В настоящий момент форвард раздумывает над своим будущим.
Стаал перешёл в «Монреаль» по ходу сезона-2020/2021 в результате обмена с «Баффало Сэйбрз». Вместе с командой он сумел пробиться в финал Кубка Стэнли. В плей-офф защитник принял участие в 21 матче, набрав 8 (2+6) очков при показателе полезности "-2" и 6 минутах штрафа.
Также Стаал выступал за «Каролину», «Рейнджерс» и «Миннесоту». Всего он провёл в лиге 1293 матча и набрал 1034 (441+593) очка при общей полезности "-77". Стаал является обладателем Кубка Стэнли в составе «Харрикейнз» в сезоне-2005/2006.
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