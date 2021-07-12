Защитник «Монреаля» Романов вылетел в Россию
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Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов проведёт отпуск в России.
21-летний хоккеист опубликовал фотографию в своём инстаграм-аккаунте из аэропорта с подписью: «Возвращаюсь домой».
В регулярном чемпионате-2020/2021 Романов принял участие в 54 матчах за «Канадиенс», в которых сумел набрать 6 (1+5) очков при показателе полезности "+1". В минувшем плей-офф Романов отыграл четыре матча, в которых забросил одну шайбу — в четвёртой встрече финала с «Тампой».
Романов был выбран «Монреалем» на драфте 2018 года во 2-м раунде под общим 38-м номером. Сезон-2020/2021 стал первым для защитника в НХЛ.
Напомним, «Монреаль» уступил «Лайтнинг» в решающей серии Кубка Стэнли со счётом 1-4. Клуб не выигрывал титул с 1993 года.
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