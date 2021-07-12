Источник: «Спартак» подпишет контракт с шведским форвардом Петтерссоном

Нападающий Эмиль Петтерссон перейдёт в «Спартак», сообщает «Спорт-экспресс».



В сезоне-2020/2021 хоккеист выступал за «Векшё». 27-летний нападающий стал четвёртым бомбардиром шведской лиги. В 52 встречах он набрал 48 (22+26) результативных баллов. Отметим, что клуб стал победителем чемпионата Швеции, обыграв в финальной серии «Рёгле» со счётом 4-1.



Петтерссон был выбран на драфте НХЛ в 2013 году «Нэшвиллом» в шестом раунде под общим 155-м номером. Он не сыграл ни в одном матче в лиге, выступая в клубах шведской лиги и АХЛ.



Эмиль является старшим братом хоккеиста «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона.



«Спартак» в прошедшем сезоне КХЛ занял восьмое место в Западной конференции, в первом раунде плей-офф уступив ЦСКА со счётом 0-4.