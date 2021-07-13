Романов: было приятно забить Василевскому. Больше испытывал чувство шока, нежели радости

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов поделился мнением о голкиперах Андрее Василевском и Кэри Прайсе, а также рассказал о желании сыграть большее количество времени в финале Кубка Стэнли с «Тампой» (1-4).
«Андрей Василевский и Кэри Прайс – два сильнейших голкипера в мире на сегодняшний день? Абсолютно согласен. Это два сильных и достойных друг друга вратаря, что и доказал завершившийся плей-офф.
Гол Василевскому? Было очень приятно забить такому сильному вратарю в столь ответственный момент. Если честно, то больше испытывал чувство шока, нежели радости. Эмоции у меня, как у молодого игрока, просто зашкаливали.
Конечно, хотелось побольше сыграть в финале. Считаю, что был полностью готов, рвался в бой и горел желанием в любую секунду помочь своей команде, выйти на лёд и сыграть. Но всё решает тренерский штаб, а мы исполняем тренерскую установку.
Хоккеисты «Тампы» поздравили с дебютным сезоном? Да, наши ребята позвонили и сказали добрые напутственные слова в мой адрес. В ответ я поздравил их команду и самих парней с завоеванием Кубка Стэнли», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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