Лебрюн: НХЛ продолжает переговоры об участии игроков в Олимпиаде. Новый дедлайн — 23 июля

Известный хоккейный журналист Пьер Лебрюн поделился информацией, касающейся переговоров по поводу участия хоккеистов НХЛ в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай).



«Генеральные менеджеры снова обсуждали вопрос по поводу Олимпийских игр. По данному вопросу до сих пор нет ясности. НХЛ всё ещё ведёт переговоры с МОК, ИИХФ и профсоюзом игроков. Решение по данному вопросу перенесено на дату первого раунда драфта – 23 июля», — написал Лебрюн в «твиттере».



Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.



Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями хоккейного турнира ОИ-2018 стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.