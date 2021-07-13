Лебрюн: НХЛ продолжает переговоры об участии игроков в Олимпиаде. Новый дедлайн — 23 июля

Известный хоккейный журналист Пьер Лебрюн поделился информацией, касающейся переговоров по поводу участия хоккеистов НХЛ в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай).
«Генеральные менеджеры снова обсуждали вопрос по поводу Олимпийских игр. По данному вопросу до сих пор нет ясности. НХЛ всё ещё ведёт переговоры с МОК, ИИХФ и профсоюзом игроков. Решение по данному вопросу перенесено на дату первого раунда драфта – 23 июля», — написал Лебрюн в «твиттере».
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями хоккейного турнира ОИ-2018 стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.
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