«Трактор» обменял Зиновьева в «Адмирал» на денежную компенсацию
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«Трактор» обменял нападающего Данила Зиновьева.
Как сообщает официальный телеграм-канал челябинского клуба, игрок перейдёт в «Адмирал», получив взамен денежную компенсацию.
Данил Зиновьев – воспитанник челябинского «Трактора». Нападающий дебютировал в МХЛ в сезоне-2017/2018. За челябинскую молодёжку Данил сыграл 213 матчей и заработал 134 (68+66) балла. Неоднократно Зиновьев привлекался к играм за «Челмет», где провёл семь встреч, отметившись одной результативной передачей.
В прошедшем сезоне нападающий в составе «Трактора» дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, проведя одну встречу.
В сезоне-2020/2021 «Трактор» занял пятое место в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф уступив «Салавату Юлаеву» со счётом 1-4.
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