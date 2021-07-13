«Трактор» обменял Зиновьева в «Адмирал» на денежную компенсацию

«Трактор» обменял нападающего Данила Зиновьева.



Как сообщает официальный телеграм-канал челябинского клуба, игрок перейдёт в «Адмирал», получив взамен денежную компенсацию.



Данил Зиновьев – воспитанник челябинского «Трактора». Нападающий дебютировал в МХЛ в сезоне-2017/2018. За челябинскую молодёжку Данил сыграл 213 матчей и заработал 134 (68+66) балла. Неоднократно Зиновьев привлекался к играм за «Челмет», где провёл семь встреч, отметившись одной результативной передачей.



В прошедшем сезоне нападающий в составе «Трактора» дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, проведя одну встречу.



В сезоне-2020/2021 «Трактор» занял пятое место в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф уступив «Салавату Юлаеву» со счётом 1-4.