Новый сезон НХЛ начнётся в октябре. Лига надеется вернуться к 82-матчевому формату

Следующий регулярный чемпионат НХЛ-2021/22 начнётся в октябре.
Как сообщает официальный сайт лиги, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и заместитель комиссара Билл Дэйли провели встречу с генеральными менеджерами команд, на которой стало известно, что регулярный чемпионат-2021/22 начнётся в октябре и закончится в апреле, затем состоится розыгрыш Кубка Стэнли, финал которого запланирован на июнь.
В лиге надеются на возвращение к 82-матчевому формату.
Также НХЛ рассматривает вопрос о вакцинировании игроков. Полностью вакцинированные хоккеисты смогут путешествовать без протоколов и тренироваться на льду и за его пределами без ограничений по размеру группы и без тестирования. Лига и ассоциация игроков продолжают обсуждение процедур для невакцинированных игроков.
НХЛ планирует опубликовать расписание на сезон-2021/2022 до драфта, который состоится в ночь с 23 на 24 июля мск. Лига работает над двумя версиями расписания: одна включает перерыв на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, а другая — нет.
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