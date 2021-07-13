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Новый сезон НХЛ начнётся в октябре. Лига надеется вернуться к 82-матчевому формату

Новый сезон НХЛ начнётся в октябре. Лига надеется вернуться к 82-матчевому формату
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Следующий регулярный чемпионат НХЛ-2021/22 начнётся в октябре.

Как сообщает официальный сайт лиги, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и заместитель комиссара Билл Дэйли провели встречу с генеральными менеджерами команд, на которой стало известно, что регулярный чемпионат-2021/22 начнётся в октябре и закончится в апреле, затем состоится розыгрыш Кубка Стэнли, финал которого запланирован на июнь.

В лиге надеются на возвращение к 82-матчевому формату.

Также НХЛ рассматривает вопрос о вакцинировании игроков. Полностью вакцинированные хоккеисты смогут путешествовать без протоколов и тренироваться на льду и за его пределами без ограничений по размеру группы и без тестирования. Лига и ассоциация игроков продолжают обсуждение процедур для невакцинированных игроков.

НХЛ планирует опубликовать расписание на сезон-2021/2022 до драфта, который состоится в ночь с 23 на 24 июля мск. Лига работает над двумя версиями расписания: одна включает перерыв на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, а другая — нет.

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