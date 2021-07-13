«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Петтерссоном

«Спартак» объявил о подписании контракта с центральным нападающим сборной Швеции Эмилем Петтерссоном.
Как сообщает инстаграм-аккаунт клуба, соглашение заключено сроком на один сезон.
27-летний Петтерссон — действующий чемпион Швеции в составе клуба «Векшё», в минувшем сезоне-2020/2021 стал лучшим бомбардиром команды, набрав в 66 матчах чемпионата и плей-офф 55 (24 + 31) очков.
Также в этом сезоне новичок «Спартака» с успехом выступал за сборную Швеции, набрав 4 (2+2) очка в шести матчах и был кандидатом на участие в чемпионате мира.
В 2013 году Петтерссон привлекался в молодёжную сборную Швеции и был выбран на драфте НХЛ клубом «Нэшвилл Предаторз» (6-й раунд, 155-й общий номер). С 2015 года Петтерссон стал регулярно вызываться в национальную сборную Швеции, а с 2017 по 2019 год провёл два сезона за океаном в АХЛ.
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