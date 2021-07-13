Нападающий Александр Мерескин назначен на должность начальника «Адмирала», сообщается на сайте владивостокского хоккейного клуба.
«Рад продолжить приносить пользу команде уже в новом качестве. Готов делиться опытом, передавать знания молодым ребятам. Владивосток и «Адмирал» имеют для меня немалое значение, тут дружный, сплочённый коллектив. Особенно хочу отметить красоту природы Приморского края. Уверен, всё у нас получится», — сказал Мерескин.
Отмечается, что соглашение подписано на один сезон.
33-летний форвард выступал за «Адмирал» с 2018 по 2020 год, прошлый сезон он провёл в «Торпедо» (Усть-Каменогорск, Казахстан). Также он защищал цвета «Северстали», «Сочи», московского «Спартака», «Салавата Юлаева» и «Металлурга» (Новокузнецк). На его счету 101 (50+51) результативный балл в 371 матче в КХЛ.
Ранее сообщалось, что «Адмирал», пропустивший прошедший сезон в связи с приостановкой финансирования, принят в состав участников КХЛ на сезон-2021/2022 и будет допущен к участию, если до 31 июля погасит задолженность перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/2018. В июне КХЛ сообщила, что «Адмирал» начал выплаты по долгам перед хоккеистами.
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