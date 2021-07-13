Источник: Чудинов может продолжить карьеру в «Салавате Юлаеве»

Максим Чудинов может продолжить карьеру в «Салавате Юлаеве».



Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», 31-летний защитник не хочет оставаться в «Авангарде» и ищет варианты смены клуба. Нынешний контракт Чудинова с «ястребами» рассчитан ещё на сезон.



Одним из главных вариантов продолжения карьеры Чудинова является «Салават Юлаев». Услуги игрока уже предложены клубу, но уфимцы пока не дали окончательного ответа. В «Авангарде» зарплата Чудинова составляет 40 млн руб. в год.



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате за «Авангард», набрав 8 (2+6) баллов при общей полезности «0». В плей-офф Чудинов сыграл в двух играх, отдав одну голевую передачу.



Напомним, «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина – 2021, в финале обыграв ЦСКА (4-2).

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