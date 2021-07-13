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«Барыс» объявил о заключении контракта с Савченко

«Барыс» объявил о заключении контракта с Савченко
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«Барыс» объявил о заключении контракта с защитником Романом Савченко.

Как сообщает официальный сайт клуба из Нур-Султана, с игроком было подписано одностороннее соглашение, срок действия которого составит один сезон (до 30 апреля 2022 года).

Ранее, 32-летний воспитанник Усть-Каменогорска на протяжении десяти лет (2008–2018) защищал цвета «Барыса» и постоянно привлекался в национальную сборную страны.

Последние два сезона Савченко провёл в ярославском«Локомотиве». В регулярном чемпионате-2020/2021 защитник принял участие в 12 матчах, в которых забросил одну шайбу при общей полезности "+2". Также хоккеист выступал за «Сибирь» (сезон-2018/2019).

Всего Савченко сыграл в 614 матчах в Континентальной хоккейной лиге. На его счету 155 (57+98) результативных баллов при общей полезности "-21".

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