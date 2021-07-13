«Миннесота» выкупит контракты Паризе и Сутера. Это даст $ 10 млн на продление Капризова

«Миннесота Уайлд» выкупит контракты Зака Паризе и Райана Сутера, сообщает The Athletic.
Сообщается, что генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин позвонил Паризе и Сутеру, чтобы сообщить каждому из них, что команда выкупает оставшиеся четыре года контракта у каждого из них. Оба игрока станут свободными агентами 28 июля.
Это даёт «Миннесоте» ещё $ 10,3 млн для контрактов этим летом. «Уайлд» планирует переподписать контракты с Кириллом Капризовым и Кевином Фиалой.
36-летний Паризе забил 199 голов и набрал 400 очков в 558 матчах за девять сезонов с «Миннесотой». Он занимает третье место в истории клуба по голам и очкам, а также первое место по очкам за игру.
Сутер забросил 55 шайб и набрал 369 очков в 656 матчах с «Уайлд» за те же девять сезонов. Он является абсолютным лидером франшизы по количеству голов и передач среди защитников.
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