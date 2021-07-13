«Монреаль» назначил Дюшарма главным тренером и подписал контракт на 3 года
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«Монреаль Канадиенс» назначил Доминика Дюшарма главным тренером команды, сообщает официальный сайт «Канадиенс». Соглашение со специалистом рассчитано на три года.
Напомним, что Дюшарм возглавил клуб по ходу сезона-2020/2021 и стал исполняющим обязанности главного тренера. Во время плей-офф Дюшарм пропустил несколько матчей из-за положительного теста на коронавирус. Его заменял Люк Ричардсон.
По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф.
В Кубке Стэнли «Монреаль» впервые с 1993 года дошёл до финала, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пяти матчах (1-4). Единственную встречу у «Лайтнинг» «Канадиенс» выиграли дома, в четвёртой игре.
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