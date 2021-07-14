Генменеджер «Миннесоты» рассказал о причинах выкупа контрактов Паризе и Сутера

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал выкуп контрактов защитника Райана Сутера и нападающего Зака Паризе.



«В следующем году у нас будет большая экономия, потом она быстро сойдет на убыль. Мы всё это спланировали. Мы знаем, что нас ждёт, знаем, что будет сложно, но мы будем стараться и дальше двигаться вперед.



Стоило ли выждать хотя бы с Сутером? Я не думал, что это будет полезно. Послушайте, эти годы будут тяжелыми, нам придётся хорошо поработать над подбором игроков и их развитием. Нам нужно будет вводить в состав более молодых и бюджетных для клуба игроков», – цитирует Герина The Athletic.

Ранее сообщалось, что выкуп контрактов Паризе и Сутера, которые станут свободными агентами, освободит $ 10 млн в платёжка «Уайлд».