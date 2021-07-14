Кожевников: назначение Фёдорова в ЦСКА не связано с приходом Никитина в сборную России

Заслуженный тренер России Александр Кожевников поделился мнением о назначении Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА.



«Пришёл большой специалист. Если не ошибаюсь, Сергей Фёдоров уже давно в руководстве клуба. Игрок-то он великий, правда, тренером не работал: подсказывать — это одно, работать главным — немного другое. Сергей Викторович посидел, понаблюдал со стороны, а теперь хочет воплотить свои идеи. Дай Бог, чтобы всё получилось. Буду рад успехам Фёдорова.



Команда у армейцев неплохая, да и у Фёдорова много авторитета — давайте от этого отталкиваться. Мы же не знаем, что внутри команды происходило с Никитиным… Фёдорову предложили — он согласился, значит, хочет попробовать и уверен, что принесёт пользу команде.



Думаю, что назначение Фёдорова не связано с приходом Никитина в сборную перед Олимпиадой. Зачем заниматься экспертологией? Никакого хайпа нет, поэтому надо спокойнее относиться к таким новостям», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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