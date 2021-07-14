«Значит, Никитин свободен, верно?» «Куньлунь» отреагировал на назначение Фёдорова в ЦСКА

Сергей Фёдоров назначен главным тренером ЦСКА. На этом посту специалист сменил Игоря Никитина.

Китайский «Куньлунь Ред Стар», сейчас находящийся без главного тренера, отреагировал на это событие. Клуб прокомментировал пост ЦСКА о назначении Фёдорова в «Твиттере».

«Значит, Игорь Никитин свободен, верно?» — говорится в сообщении.

Отметим, что в середине мая финский специалист Кари Ялонен подписал контракт с «Куньлунем», став главным тренером. Однако в начале июня наставник расторг соглашение с китайским клубом.

Фёдоров работает в ЦСКА с 2012 года, с 2013 года является членом наблюдательного совета клуба.



В составе сборной России Сергей Фёдоров стал трёхкратным чемпионом мира, серебряным (1998) и бронзовым (2002) призёром Олимпийских игр, чемпионом СССР (1987–1989), обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002).