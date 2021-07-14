Сенсационное решение ЦСКА! Что стоит за отставкой Никитина с должности главного тренера?

Сенсационная новость об отставке Игоря Никитина с поста главного тренера ЦСКА однозначно станет самой обсуждаемой темой на ближайшее будущее в КХЛ. Один из самых стабильных клубов последних лет в нашей лиге пошёл на кардинальные перемены в тот момент, когда все команды уже практически сформировали составы на будущий сезон и приступили к подготовке к новому чемпионату.

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Разумеется, многие сразу же решили, что решение армейского клуба принято в интересах сборной России. Это было нетрудно предположить, ведь на протяжении последнего времени муссировались слухи о возможных переменах в тренерском штабе национальной команды — и имя Никитина фигурировало среди первых кандидатов. Однако президент ЦСКА Игорь Есмантович настаивает на том, что решение продиктовано исключительно спортивными результатами команды.

«Никакого конфликта с Никитиным нет. Сегодня прошло собрание наблюдательного совета, посвящённое прошедшему сезону. При обсуждении было принято решение о назначении главного тренера. Главная причина — результат сезона. Для ЦСКА всегда задача стоит занимать первое место, команда этого не сделала», — прокомментировал отставку Никитина Есмантович в интервью «РИА Новости».

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Слова руководителя московского клуба вызывают огромное и неподдельное удивление. Если причиной увольнения Никитина действительно стало поражение в финале розыгрыша Кубка Гагарина, тогда почему решение о расставании с тренером принято с такой задержкой? Финал плей-офф КХЛ завершился в конце апреля, тогда как сейчас на дворе уже середина июля. У руководителей ЦСКА было 2,5 месяца на подведение итогов сезона, однако увольнение Никитина произошло только сейчас. Подобная задержка вызывает большие вопросы.

В качестве главного тренера ЦСКА 48-летний тренер отработал четыре сезона. В первый же сезон под его руководством армейский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, но уступил там «Ак Барсу». Однако уже через год ЦСКА под его руководством впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв омский «Авангард» в финальной серии со счётом 4-0. По итогам того сезона Никитин был признан лучшим тренером КХЛ.

Год спустя армейцы выиграли регулярный чемпионат КХЛ, прошли первый раунд плей-офф, после чего сезон был завершён из-за пандемии коронавируса. По итогам прошлого сезона армейцы заняли первое место в таблице Западной конференции. В Кубке Гагарина московский клуб дошёл до финала, где уступил омскому «Авангарду» в шести матчах. Контракт с самым успешным специалистом в российской истории клуба был рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Что же теперь будет делать Никитин? Понятное дело, что в ближайшее время найти место в клубе Никитину не удастся, ведь все тренерские штабы команд уже сформированы. В ходе сезона специалист может стать первым кандидатом на освободившееся место, если кто-нибудь из топ-клубов отправит в отставку своего тренера. Однако, на мой взгляд, вероятнее всего, нас ждёт следующий вариант развития событий. В ближайшее время специалист вернётся в тренерский штаб сборной России и олимпийский сезон проведёт в качестве ассистента Валерия Брагина. Очевидно, что тренерский штаб национальной команды необходимо качественно усиливать, и Никитин может помочь сборной в подобном качестве. Рискну предположить, что к клубной работе Никитин захочет вернуться только в следующем сезоне.

Главным претендентом на тренера наверняка будет «Авангард», в составе которого Никитин играл на протяжении девяти лет, а потом работал тренером в начале своей постигровой карьеры. Через год «Авангард» покинет Московскую область и вернётся в родной Омск на лёд построенной новой арены. Вполне вероятно, что канадец Боб Хартли не захочет совершать столь далёкое путешествие и примет решение о завершении своей тренерской карьеры. Косвенно об этом говорят и слова действующего руководства «ястребов», которое очень туманно отвечает на вопрос — будет ли Хартли тренировать команду, когда она вернётся в Омск. В этой связи назначение свободного Никитина будет лежать на поверхности. Но это дело далёкого будущего.

Что касается ЦСКА, то новым главным тренером армейской команды стал легендарный в прошлом хоккеист Сергей Фёдоров. Прославленный игрок работал в ЦСКА в различных должностях с 2012 года, а с 2013-го являлся членом наблюдательного совета клуба. На протяжении последних лет Фёдоров иногда выходил на лёд с главной командой армейской системы и помогал центральным нападающим в отработке игры на вбрасываниях. Но полноценным тренерским опытом подобную работу назвать нельзя. Теперь же 51-летний функционер дебютирует в должности главного тренера. И за этим будет невероятно интересно наблюдать.