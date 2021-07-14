Игрок «Бостона» Миллер завершил карьеру. В последнем матче в карьере его травмировал Орлов
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Защитник «Бостон Брюинз» Кеван Миллер принял решение завершить карьеру, сообщил журналист Мэтт Портер на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что 33-летний Миллер провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Бостона». Всего в лиге он сыграл 352 матча и набрал 71 (13+58) очко.
Напомним, на 28-й минуте четвёртого матча плей-офф Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостоном» российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов применил жёсткий силовой приём на защитнике «мишек» Кеване Миллере, что спровоцировало дальнейшую потасовку среди хоккеистов обеих команд. Хоккеист «Бостона» в результате столкновения получил повреждение и отправился в раздевалку, а Орлов был наказан двойным малым штрафом за грубость.
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