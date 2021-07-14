Генменеджер «Тампы»: мы не сможем сохранить состав, выигравший Кубок Стэнли

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа заявил, что из-за потолка зарплат будет невозможно полностью сохранить состав команды после победы в розыгрыше Кубка Стэнли.



«Этим составом мы завоевали Кубок Стэнли. Проблема заключается в том, как сохранить его в условиях действия потолка зарплат. Нам придётся искать способы решения этой задачи.



Конечно, я очень хочу сохранить состав команды в её нынешнем виде и думаю, что в таком случае она добилась бы успеха. Но реальность такова, что мы не сможем этого сделать.



В первую очередь из-за потолка зарплат. Свою лепту в это внесёт и драфт расширения.



Сейчас я не смогу сказать вам, с кем нам придётся расстаться, потому что не знаю этого. Но заверяю вас, что нам будет не хватать этих ребят», — приводит слова Брисбуа официальный сайт НХЛ на русском языке.



Отметим, что нападающие Блэйк Коулман и Баркли Гудроу, а также защитники Давид Савар и Люк Шенн становятся неограниченно свободными агентами.

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