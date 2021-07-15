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«Монреаль» вряд ли защитит Уэбера перед драфтом. Игрок может пропустить сезон из-за травм

«Монреаль» вряд ли защитит Уэбера перед драфтом. Игрок может пропустить сезон из-за травм
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«Монреаль Канадиенс» вряд ли защитит Ши Уэбера на драфте расширения «Сиэтл Кракен», сообщает TSN.

Капитан «Канадиенс» может пропустить весь следующий сезон из-за травм колена, лодыжки и большого пальца.

Напомним, драфт расширения пройдёт 21 июля. У команд есть два варианта защиты игроков. Они могут защитить восемь полевых игроков и одного вратаря или семь нападающих, трёх защитников и одного вратаря.

35-летний игрок провёл последние пять сезонов в «Монреале» после того, как его обменяли из «Нэшвилл Предаторз».

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Уэбер провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 очков: забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету игрока 6 (1+5) очков в 22 встречах.

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