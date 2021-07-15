Плющев: моё мнение — проблемы в ЦСКА не только в Никитине

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал о проблемах в системе ЦСКА.



«Моё мнение — проблемы в ЦСКА не только в Никитине. Посмотрите, как провели последний сезон все клубы из армейской системы — ЦСКА тактически уступил «Авангарду», «Звезда» быстро вылетела из плей-офф ВХЛ, «Красная Армия» — из плей-офф МХЛ. А всё потому, что система, которая шла от штаба Никитина, никак не способствовала развитию молодёжи. Как следствие, в последнее время очень мало армейцев во всей линейке юниорских и молодёжных сборных. И это при тех мощнейших возможностях, которые сегодня есть у ЦСКА благодаря спонсорам.

Часто бываю на матчах вышки и молодёжки, вижу потенциал армейских игроков. Но кадровые лифты в клубе уже давно не работают, чего стоят истории Никиты Кучерова и Никиты Гусева, которые, являясь армейскими воспитанниками, пролетели мимо. В советские годы легендарный ЦСКА формировался на базе своих воспитанников — как, кстати, и другие московские клубы. Надо разбираться, почему все последние годы принципы кадровой политики ЦСКА и столичных клубов в целом стали другими», — цитирует Плющева Russia-Hockey.