Плющев — об уходе Никитина: коллега говорил: «Тренера берут на работу, чтобы его уволить»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о назначении Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА.



«Неожиданное решение. Что касается причин отставки Никитина, то даже не буду гадать. Когда совершаются такие метаморфозы, видимо, есть причины. Позитивный момент в назначения Фёдорова — он армеец, который, может, возродит дух команды, всегда бывший там. Однозначно, его ждут большие сложности. Некоторые специалисты только думают, что управлять страной, лечить коронавирус и тренировать различные сборные может кто угодно. Тренерский труд тяжёлый, неблагодарный, как мне говорил один старший коллега, с которым я работал: «Тренера берут на работу для того, чтобы его уволить». Будем надеяться, что у Сергея этот период продлится дольше, чем может быть.



ЦСКА — непростая команда, легенда, история, хоккейная мода, которая была на протяжении многих лет. У Фёдорова нет опыта быть главным тренером? Одно дело быть менеджером, спортивным директором, другое дело — тренировочный процесс, работа с людьми, психология. Это очень сложно. Я очень рад, что армейский клуб возглавил армеец, а не та чехарда тренеров, которая была там», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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