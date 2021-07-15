Экс-форвард «Сибири» Руохомаа поделился эмоциями от перехода в «Лександ»

Нападающий Микаэль Руохомаа поделился эмоциями от перехода в шведский «Лександ».

«Я и моя семья с нетерпением ждём возможности жить в Швеции, особенно в Лександе. Мы слышали, что это небольшая красивая деревня для жизни. У Лександа самые громкие болельщики в Шведской лиге и их можно встретить по всей стране. Я сделаю всё возможное, чтобы принести успех клубу и всем нашим фанатам. Считаю себя ассистентом на льду, а у Лександа есть несколько хороших бомбардиров в команде, поэтому моя работа будет заключаться в том, чтобы заставить их работать.

Уверен, что предстоящий сезон будет фантастической историей с хорошей командой и отличными болельщиками, где мы покажем, что мы лучшая команда и лучшая организация. Мне не терпится начать!» — цитирует Руохомаа официальный сайт «Лександа».