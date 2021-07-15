Фридман сообщил, какие клубы интересуются хоккеистами «Миннесоты» — Сутером и Паризе

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил о том, в какие клубы могут перейти хоккеисты «Миннесоты» — защитник Райан Сутер и нападающий Зак Паризе.
«Думаю, многие удивятся, если Сутер окажется в Канаде. Он — американец, игрок сборной США. Он всегда играл в Штатах, его переход в другую страну станет удивительным.
Я думаю о «Вегасе», многие говорят о «Колорадо», существуют разговоры о «Вашингтоне». Вот места, в которых потенциально мог бы оказаться Сутер.
Один человек сказал мне: «Не забывай, что он играл под руководством Барри Тротца». Есть ли шанс, что оба игрока — а насчёт Паризе все думают, что он отправится в «Айлендерс», — окажутся в составе «островитян»?», — сказал Фридман в подкасте Sportsnet.
Напомним, 13 июля «Уайлд» сообщили о выкупе контрактов Сутера и Паризе. Они стали игроками «Миннесоты» в 2012 году, подписав с клубом идентичные контракты на 13 лет и $ 98 миллионов.
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