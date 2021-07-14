«Миннесота» за всё время выплатила по $ 88 млн Паризе и Сутеру, чьи контракты выкупит

Стало известно, во сколько «Миннесоте Уайлд» обошлись контракты Зака Паризе и Райана Сутера, а также во сколько обойдётся выкуп контрактов. Об этом сообщил обозреватель The Athletic Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».
«Каждому из них заплатили по $ 88 млн за время здесь.
Каждому из них будет выплачено 2/3 из $ 10 млн, которые им причитаются, в течение следующих восьми лет», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин позвонил Паризе и Сутеру, чтобы сказать каждому из них, что команда выкупает оставшиеся четыре года контракта у каждого из них. Оба игрока станут свободными агентами 28 июля.
Это даёт «Миннесоте» ещё $ 10,3 млн для контрактов этим летом. «Уайлд» планирует переподписать контракты с Кириллом Капризовым и Кевином Фиалой.
36-летний Паризе забил 199 голов и набрал 400 очков в 558 матчах за девять сезонов с «Миннесотой». Он занимает третье место в истории клуба по голам и очкам, а также первое место по очкам за игру.
Сутер забросил 55 шайб и набрал 369 очков в 656 матчах с «Уайлд» за те же девять сезонов. Он является абсолютным лидером франшизы по количеству голов и передач среди защитников.
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