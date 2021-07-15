Погибший вратарь «Коламбуса» Кивлениекс спас от петарды Мерзликина и его беременную жену

Погибший латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс спас от петарды своего соотечественника и одноклубника — Элвиса Мерзликина и его беременную жену.
«Мерзликин рассказал, что Матис Кивлениекс спас его и беременную жену. Они были на 20-30 футов позади него. Боже. Душераздирающе», — сообщил в «твиттере» хоккейный журналист Марк Шейг.
Напомним, судмедэксперты штата Мичиган ранее заявили, что Кивлениекс скончался из-за попавшей в грудь петарды.
В этом сезоне он принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.
Матис присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», в 2017 году, подписав трёхлетний контракт начального уровня. В течение сезона-2019/2020 Кивлениекс вызывался в состав «Блю Джекетс».
В текущем сезоне голкипер сыграл два матча в НХЛ, одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40. В АХЛ Кивлениекс принял участие в восьми встречах за «Кливленд», в которых одержал шесть побед и заработал коэффициент надёжности 2.25 при 92,9% отражённых бросков.
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