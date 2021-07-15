Генеральный директор «Трактора» рассказал, с кем в звене будет играть Пулккинен

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о формировании звеньев клуба, а также сообщил о кадровых назначениях в тренерском штабе.
«Нас ждут предсезонные матчи, чтобы определить партнёра для Лукаша Седлака и Томаша Гики. Но мы попробуем поставить Пулккинена к этим ребятам, которые уже хорошо себя проявили в нашем клубе.
Тренер Алексей Заварухин будет ассистентом Анвара Гатиятулина, его специализацией будет аналитика. На канадскую площадку мы переходить не будем в предстоящем сезоне, но через сезон это, возможно, произойдёт», — заявил Савин в ходе беседы с болельщиками «Трактора» в «инстаграме».
Напомним, Тему Пулккинен 1 мая подписал двухлетний контракт с «Трактором». В сезоне-2020/21 партнёром Седлака и Гики был нападающий Виталий Кравцов, перешедший в ходе сезона в «Рейнджерс».
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