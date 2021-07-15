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Лайне: надеюсь, я смогу остаться в «Коламбусе», но нельзя быть уверенным, что произойдёт

Лайне: надеюсь, я смогу остаться в «Коламбусе», но нельзя быть уверенным, что произойдёт
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Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне рассказал о желании остаться в клубе, прошлом сезоне и новом тренере «мундиров» Брэде Ларсене.

«Надеюсь, я смогу остаться в „Коламбусе“. Это стартовая точка, хотя нельзя быть уверенным в том, что произойдёт. Однажды меня уже меняли.

Я ещё не думал о переговорах по контракту. В какой-то момент мне дадут знать о ситуации и спросят, что я думаю о предложении. О том, хочу ли я заключать контракт. После этого мы продолжим переговоры.

Ларсен знает, что делает. Трудно сказать, каким главным тренером он будет, потому что подобного опыта у него ещё не было. Будем надеяться, что он нас освежит.

Ни для меня, ни для команды сезон не был простым. Последние недели, когда плей-офф уже был недостижим, получились трудными. После окончания сезона я не думал о хоккее, и до сих пор не думаю. Я был просто рад, что больше не надо играть», — приводит слова Лайне официальный сайт НХЛ.

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