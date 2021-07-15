Овечкин не подпишет новый контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения

Стали известны некоторые подробности о ситуации с контрактом капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Говоря об Овечкине, Эллиотт Фридман из Sportsnet заявил, что не может найти никого, кто бы не считал, что его новый контракт уже готов. Я тоже не могу.
Как вы знаете, оставить Овечкина без контракта ещё на несколько дней – расчётливый шаг, который позволит «Вашингтону» защитить еще одного нападающего перед драфтом расширения.
Овечкин не заинтересован в завершении карьеры не в «Вашингтоне». Маклеллан и компания использовали подобную стратегию в отношении Ти Джея Оши перед драфтом расширения «Вегаса», – написал журналист The Athletic Тарик Эль-Башир
В 2017 году, через два дня после завершения драфта расширения, «Вашингтон» подписал 8-летний контракт с Оши на $ 46 млн.
Драфт расширения НХЛ-2021 состоится 21 июля. Новый клуб НХЛ «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждой команды лиги, кроме клуба «Вегас Голден Найтс», для комплектования собственного состава.
- 15 июля 2021
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