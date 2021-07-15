Форвард «Ванкувера» Босер может покинуть клуб из-за ситуации с потолком зарплат

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Босер может покинуть клуб.
Как сообщает The Athletic, канадский клуб готов рассмотреть вариант с обменом 24-летнего форварда.
«Кэнакс» могут обменять Босера из-за тяжёлой ситуации клуба, связанной с потолком зарплат. «Ванкувер» может испытать с ним проблемы, если будет продолжать платить Босеру, чья зарплата в этом сезоне составит $ 7,5 миллионов.
Сообщается, что клуб также ведёт переговоры по контрактам с Куинном Хьюзом и Элиасом Петтерссоном.
В регулярном сезоне НХЛ-2020/2021 Босер принял участие в 56 матчах, сумев набрать в них 49 (23+26) очков при показателе полезности "-3". Всего форвард провёл в лиге 253 игры, набрав 210 (98+112) результативных баллов.
В прошедшем сезоне «Ванкувер» занял седьмое место в Северном дивизионе, не попав в плей-офф.
- 15 июля 2021
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