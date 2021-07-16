Михаил Мальцев обменян из «Нью-Джерси» в «Колорадо» на защитника Райана Грейвза

23-летний российский крайний нападающий Михаил Мальцев, выступающий в НХЛ, обменян из «Нью-Джерси Дэвилз» в «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ньюарка в «Твиттере».

В результате обмена «Дэвилз» пополнили состав 26-летним канадским защитником Райаном Грейвзом, также «Колорадо» получил пик второго раунда на драфте НХЛ 2021 года.

Минувший регулярный сезон НХЛ стал первым в заокеанской карьере Мальцева. Он провёл в составе «Дэвилз» 33 встречи, в которых набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «-4». На счету Грейвза 149 матчей в НХЛ, он отметился 46 (14+32) результативными действиями при показателе полезности «+59».

В следующем сезоне истекает 3-летний контракт новичка Мальцева на общую сумму в $ 2,78 млн ($ 925 тыс. в год). В свою очередь, Грейвз имеет соглашение до конца сезона-2022/2023 на $9,5 млн ($ 3,2 млн в год).