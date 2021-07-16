«Ак Барс» выменял у «Северстали» права на форварда «Сан-Хосе» Томаша Гертла
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«Ак Барс» обменял 24-летнего нападающего Ивана Емеца в «Северсталь», сообщается на официальной странице казанцев в «Твиттере».
Взамен команда из столицы Татарстана получила права на 27-летнего нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Томаша Гертла.
В минувшем сезон Емец принял участие в 18 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы при показателе полезности "+8" и шести минутах штрафного времени. Отметим, что «Ак Барс» ни разу не пропустил, когда на льду находился молодой нападающий.
Гертл в завершившемся сезоне отыграл 50 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив 19 шайб и отдав 24 результативные передачи при показателе полезности "+1".
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